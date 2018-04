Oslavy prvního máje v Týništi nad Orlicí

Program oslav 1. máje v úterý 1.května 2018

(před budovou Kulturního domu na Tyršově náměstí v Týništi nad Orlicí)

9:00 – 9:30 Vystoupení dětí z týnišťských Mateřských škol Město a U Dubu

9:30 – 10:00 Taneční vystoupení DDM Sluníčko:

Run this town (CCG Dance mini)

Bang (CCG Dance)

Pink Ballerins (Baby Rosegirls – přípravka)

Stop Girls (Baby Rosegirls)

Anděl a ďáblice (Pom Pom Dance)

We love it (Rosegirls I.)

10:00 – 10:45 Pohádka „Kašpárek na skalním hradu“

(Boučkovo loutkové divadlo, Jaroměř)

10:45 – 11:00 Taneční vystoupení SMOT ART:

Májové kočičky (děti)

Freedance (juniorky)

11:00 – 12:00 Dechový orchestr ZUŠ a mažoretky Týnky

Občerstvení zajištěno

V případě nepřízně počasí bude program přesunut do Kulturního domu