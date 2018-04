Marius Kotrba / Základní vztahy

Marius Kotrba (1959–2011) náleží k nejvýznamnějším českým sochařům-figuralistům. Jeho sochy charakterizuje sumární plastická forma, postavy zpřítomňují akci, živý vztah. Výběr pro broumovskou Galerii Dům zahrnuje bronzové figury, pozdní mramorové reliéfy a cyklus lapidárních kreseb.

Marius Kotrba studoval v letech 1981–1987 Akademii výtvarných umění v sochařských ateliérech S. Hanzíka a M. Axmana. Na neoficiální uměleckou scénu 80. let vstupoval jako malíř, brzy ale upoutal pozornost osobitým sochařským rukopisem. V první polovině 90. let působil jako odborný asistent na pražské akademii v ateliéru Huga Demartiniho, od roku 1996 vedl sochařský ateliér na Ostravské univerzitě. Do dějin českého sochařství se mj. zapsal několika dnes již ikonickými exteriérovými pracemi, jako je Svatý Kryštof pro olomoucký dálniční obchvat (2005) nebo Socha spravedlnosti v Brně (2010).