Konírna imaginární

Jičínské muzeum vás zve na novou výstavu do galerie, kde na několik měsíců ožije tajuplný divadelní a výtvarný svět. Návštěvníky všeho věku pozve na výpravu do nitra tvůrčí fantazie, kde dospělí na chvíli hravě zapomenou, kolik jim je let a děti přestanou závidět rodičům, že už jsou dospělí.

Koordinátor výstavy Matěj Forman ve spolupráci s dalšími výtvarníky Terezou Komárkovou, Martinem a Renatou Lhotákovými, Pavlem Mackem, Irenou Vodákovou, Janou Paulovou, Andreou a Josefem Sodomkovými, Barkou Zichovou, Terezou Vostradovskou, Veronikou Podzimkovou, Kamilou Spěvákovou, Barbel Hagge a dalšími zabydlí prostor bývalé konírny nepřeberným množstvím příběhů zakletých v divadelních dekoracích, loutkách, nápaditých předmětech a hrách.



A jak to všechno vzniklo? Představovat Divadlo bratří Formanů není pro obyvatele Jičínska těžkým úkolem, naposledy v roce 2011 se na jičínském náměstí konalo představení jejich Obludária, které bylo po celou dobu vyprodáno.

Uskupení bratří Formanů je živoucím společenstvím bez stálé scény a uceleného souboru, společenstvím svázaným blízkým názorem na práci i na způsob života. Pohyb, hra, setkávání a nezávislost jej přivádějí do prostředí často nedivadelních, ale provokujících svou atmosférou, historií, vnitřní silou. Pro každý projekt vzniká nový tým, vytvářející vždy poněkud odlišný osobitý náboj, vlastní náladu nutnou pro nalezení toho pravého divadelního tvaru.



Kromě divadelních představení je Divadlo bratří Formanů v posledních letech činné i na poli výstavním, přičemž je někdy těžké hledat ostrou hranici mezi oběma formami vyjádření. V posledních letech tak připravuje tým výtvarníků, řemeslníků a jedinečných osobností velmi úspěšnou výstavu, která se po prvních instalacích v Plzni, Trutnově, Paříži a dánském Silkeborgu objevila pod názvem „Zámecké imaginárium“ postupně v Kostelci nad Orlicí, poté v Litomyšli a v nedávné době také v Roztokách u Prahy.



V loňském roce jičínské muzeum oslovilo Matěje Formana a začala vznikat nová výstava také pro Jičín. „Konírna imaginární“ – výstava k vidění, hraní a objevování aneb ustájené umění nevycválaných umělců obsadí prostory bývalé Valdštejnovy konírny na celou hlavní výstavní sezónu, a to od 13. dubna do 16. září 2018. Každá výstava se liší od předchozích tím, že je adaptována do nového prostoru a v něm je jedinečná. Pro jičínskou instalaci v konírně se hlavním tématem stává právě kůň.



Výstavu můžete navštívit od 13. dubna do 16. září 2018.