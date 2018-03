Otevřete třináctou komnatu - Klášter Broumov

Kasteláni českých hradů a zámků připravili pro návštěvníky nové interaktivní prohlídky s názvem Otevřete 13. komnatu. Po památkách vás provede tajemná postava z minulosti v atraktivním kostýmu. Do prohlídky se můžete sami zapojit formou tajenkového rébusu a vyřešit jistou historickou záhadu.

Při vstupu do každého z hradů a zámků obdržíte spolu se vstupenkou také hrací kartu. A na té památce, kterou se rozhodnete navštívit jako první získáte "cestovní pas". Tajemné postavy z minulosti k vám budou promlouvat a provedou vás komnatami, jimiž v minulosti kráčeli ve společnosti urozených oni sami a v jejich závěsu pak dějiny.

Jakmile s pomocí tajemné postavy vyluštíte během prohlídky tajenku hrací karty, obdržíte po každém takovém úspěšném řešení jeden klíč. Na každém z navštívených hradů a zámků vždy právě jeden – ani víc, ani méně.

S každým nově získaným klíčem se vaše cesty ke 13. komnatě přibližují. Po získání celkem 7 z 10 možných klíčů si vyberete jeden z hradů či zámku na kterém do 13. komnaty nahlédnete. Co se stane pak, zůstane až do toho okamžiku tajemstvím… Jedná se o místa, která nelze běžně navštívit.

Těšíme se na vás!