Science Café: Čtvrt roku v sibiřském gulagu

DIApozitivní promítání ze „Severojakutské geologicko-průzkumné expedice“ do oblasti Janské vysočiny, rozkládající se na polárním kruhu mezi řekami Derbeke a Nelgese v centrálním Jakutsku (oficiálně Republika Sacha – největší z republik Ruské federace, zabírající většinu východní Sibiře). Expedice proběhla v tříměsíční „letní“ sezóně roku 1989 s úkolem detailního geologického mapování a geochemického průzkumu okolí cín-wolframového ložiska Ilin-Tas.

Největší zajímavostí tohoto místa je jednak fakt, že osada Ilin-Tas byla do zrušení v roce 1954 jedním z nechvalně proslulých ruských pracovních táborů „GULAG“ - opuštěná a zachovalá se všemi tragickými stopami, a jednak též skutečnost, že v tomto absolutně odlehlém a nepřístupném místě v podmínkách horské tajgy se za téměř 30 let od doby expedice naprosto nic nezměnilo. V dnešní době téměř neuvěřitelná představa… Pokud by se Vám dnes podařilo tuto sibiřskou pustinu navštívit, setkáte se se stejně surovými podmínkami a unášející atmosférou nedotknuté divočiny, jak je zachyceno na letitých diapozitivech.

Přednášející: Ing. Stanislav Stařík