The Radicals na Klondaiku

Zlatá horečka stoupá, severní vítr je krutý a nová sezóna se nám pěkně rozjíždí. Kdo budete v tudle dobu sjíždět bílé stopy poblíž, přiďte sjíždět skántrypunky s námi. Zahrajeme v Peci v KlonDike music club - Pec pod Sněžkou a bude to jistě divočina. My totiž nic jinýho neumíme a nikam jinam nejezdíme. Po nás nastoupí Fatal Noise DJ´s a budeme těžit až do rána! A dokonce možná přijde i ten kouzelník!