Křest knihy Jak se plní sny

Jsem si nesmírně vděčná za to, že jsem před pár měsíci udělala to obrovsky těžké rozhodnutí, odešla ze školy, kde jsem se trápila, odjela pracovat do Španělska i když jsem španělsky neuměla ani pozdravit a konečně tam dopsala a ilustrovala svou knihu Jak se plní sny, kterou jsem si po návratu domů i sama vydala.

Jejím cílem je dodat lidem chuť, sílu a odvahu vydat se za hlasem svého srdce a plnit si své sny, jakkoli nemožné a nereálné se na začátku můžou zdát. A protože se řídím heslem: "Buď sama tou změnou, kterou chceš vidět ve světě," tak kniha popisuje, jak jsem si splnila 5 největších snů svého dosavadního života: 1) Dojet na kole k moři 2) Studovat v zahraničí 3) Podnikat 4) Pracovat ve Francii 5) Napsat a vydat knihu O tom!

Na křestu budu promítat fotky z mých cest po Německu, Švédsku, Francii a Španělsku, o kterých píši v knize. Občerstvení zajištěno. Vstup je zdarma. :-) Tak se přijďte pobavit a načerpat inspiraci. Budu se na vás moc těšit!