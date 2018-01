Interaktivní prohlídky Skriptoria

Hodinová interaktivní prohlídka středověké klášterní písárny, která Vás zavede do tajů středověkých profesí písaře, iluminátora, pergameníka či knihvazače. Děti i jejich rodiče si mohou vyzkoušet psaní husím brkem, broušení pergamenu, výrobu přírodních barev, práci s knihtiskařským lisem či vázání knih v naší unikátní klášterní písárně, která je běžně přístupná pouze školním kolektivům.

Vstupné:

150 Kč / dospělí

80 Kč / senioři a děti od 6 - 12 let

40 Kč / děti od 3 - 6 let

Děti do 3 let zdarma

Rodinné vstupné 380 Kč (2 dospělí + 2-3 děti)

Rezervace: martina.junkova@broumovsko.cz, 734 443 165