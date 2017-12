MoveBreakers už z KlonDiku taky znáte...tak se můžete těšit :-) O afterpárty se postará DJ Swing Garden.

Originální fůze elektronických beatů, živých nástrojů a neuvěřitelná energie na podiu. To jsou MoveBreakers, pražská hudební skupina, která funguje od roku 2015 a za první dva roky odehrála bezmála 100 koncertů v České republice, Itálii a Slovensku. V listopadu 2017 vychází první album Are You Here?, které představí 12 originálních skladeb.

MoveBreakers hrají třaskavý mix electro-swingu, funky i italského folkloru nebo žánrů house a drum'n'bass a každý koncert je jedinečnou party.