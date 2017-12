Adrian Altman / Gagnsta rap made me do this

Nevšední výtvarný projekt si přichystal Adrian Altman (*1993), student ateliéru malby pražské Akademie výtvarných umění do prostory Pilnáčkovy továrny v Hradci Králové. V týdnu mezi 11. a 17. prosincem obsadí vybrané prostory tohoto objektu na Pospíšilově třídě, aby zde při své rezidenci vytvořil instalaci, která bude prozkoumávat lokální graffiti scény a jejího podhoubí. Celý proces tvorby jeho díla tak můžete sledovat v průběhu týdne online a v neděli 17. prosince od 17 hodin navštívit vernisáž této výstavy, jenž bude umocněna adekvátním hudebním doprovodem. Tento projekt je součástí aktivit spolku MENU, který již od roku 2015 s podporou města Hradec Králové rozvíjí kulturní potenciál této bývalé továrny na mýdlo Josefa Pilnáčka v Hradci Králové.

