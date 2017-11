Rock for People 2018

Populární královehradecký festival Rock for People se připravuje na další ročník, který se uskuteční 4.-6. července 2018. Tuzemskou premiéru zde budou mít například kalifornská metalová kapela In This Moment či američtí hard rockoví Pop Evil.

Po dvou letech hlásí festivalový comeback jedna z nejúspěšnějších rockových kapel 21. století - memphiští Skillet.