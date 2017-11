Vánoční večírek u Kulaté báby

Disconnexion (funk-pop / Třebíč) Band-a-SKA (ska-pop / Týniště nad Orlicí) John Wolfhooker (alternative-rock / Praha)

Letos, celkově již potřetí, se 2. prosince bude konat neoficiální Rozsvícení Vánočního stromu v Týništi nad Orlicí. Jak bylo zvykem na minulých dvou ročnících, tak i letos akce proběhne ve vytápěných party stanech u hospody U Kulaté báby v areálu půjčovny lodí Rampa sport a i letos je celý program věnován pomoci těm, kteří to potřebují.

Jak už napovídá název, který byl pozměněn na „Vánoční večírek“, který se koná v rámci dvoudenního Rozsvícení vánočního stromu v Týništi nad Orlicí. Na večírku na o rozsvícení stromu zase tolik nejde, to je na programu druhý den na náměstí v Týništi nad Orlicí.

My chceme letos hlavně pomoci málemu Radimovi, kterému byla během raného dětství zjištěna spastická hemiparéza pravé části těla. Jedná se o jistou formu dětské mozkové obrny a i když jsou malému Radimkovi dnes již 4 roky a po mentální stránce odpovídá běžnému vývoji, po stránce motorické vyžaduje spoustu nákladných pomůcek a různých druhů léčby.

My jsme se rozhodli jemu a jeho rodině trochu finančně pomoci a to v podobě dobrovolného vstupného a tomboly o hodnotné ceny, takže je jen na vás, kolik, případně jak se rozhodnete pomoci. Letos akce začne v 17:00, na programu je opět bohatý hudební program, zmíněná tombola a po celou dobu akce samozřejmě občerstvení z hospody U Kulaté báby. Interpreti letos budou tři, kromě domácí kapely Band-a-SKA to budou skupiny Disconnexion a John Wolfhooker. Těšíme se na vás a na to, že společně pomůžeme dobré věci!