Brutal Assault Warm Up pro nedočkavé!

Brutal Assault letos odstartuje úterním warm up koncertem! Ze střechy pojízdného Red Bull Tour Busu budou nakládat Hentai Corporation, Locomotive nebo Mörkhimmel a další! Akce před hlavní bránou festivalu bude zdarma pro všechny.

Metal/hardcoreová parta veteránů Locomotive z Českého Krumlova představí novou deskou Digitální teror. Pražští Mörkhimmel nasekají temný crust říznutý švédským death metalem, hrát by se mělo především z nového split LP s The Tower. Slovenští Čad se na pódiích pohybují více než 20 let, jejich kombinace thrashe, punku a crustu jim vynesla ocenění Radio Head Awards 2011 v kategorii hard&heavy.

Pětici Warm up kapel uzavře další slovenská kapela na seznamu Human Hummus s nekompromisní porcí grindcoru a nepřehlédnutelným frontmanem Ižděm. Brutal Assault Warm Up před hlavní bránou Josefovské pevnosti vypukne odbitím 18. hodiny s plánovaným koncem ve 23. hodin.