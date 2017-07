CZECH PRESS PHOTO se od svého založení v roce 1995 stalo nejprestižnější a největší fotografickou přehlídkou v České republice. Díky výstavám, které putují po českých centrech v zahraničí, si získalo respekt a uznání i na mezinárodním poli. Už od druhého ročníku soutěže se její organizátoři rozhodli zvát do poroty známé osobnosti z celého světa. Fotografové pracující pro nejvýznamnější světová média, obrazoví editoři největších a nejdůležitějších novin a časopisů společně s řediteli nejznámějších fotoagentur, muzeí a univerzit rozhodují, které fotografie jsou ty nejlepší. Vítězné práce, každoročně prezentované formou výstav, zahajované velkou výstavou na pražské Staroměstské radnici, ukazují působivé příběhy a profesionální práci s fotografií. Nyní máte možnost zhlédnout v galerii U Přívozu a v galerii Automat ty nejlepší fotografie za celou historii soutěže i soubory z let 2015 a 2016. Výstava se koná za podpory Královéhradeckého kraje. Venisáž se uskutečnila 1.6. v 17:00 v galerii U Přívozu za přítomnosti hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. Pro velký zájem prodlužujeme o měsíc!

Více informací o akci The Best of Czech Press Photo na www akce