Paradiso + O Crivo

Paradiso. Radost která nás nutí zpívat a tančit. Radost která nás přesvědčí že to všechno umíme. Třeba tak jak Elvis. I ta jedna vteřina, kdy se spojí hvězdy a celý vesmír nám stojí za to žít. Ráj ani Peklo není místo, ale stav duše. A stav duše říká: zpívat a tančit. Jako Elvis: "A little less conversation, a little more action please."

João Paulo Gross (BR): O CRIVO