Sparťanské odpoledne

Program pro dospělé:

14.00 slavnostní zahájení (slovo zástupce města a slovo předsedy Fanclubu Sparta); vystoupení mažoretek Isabell

14.30 utkání dívek Fanclubu Sparta, DERBY MÍSTNÍCH FANCLUBŮ SPARTY A SLÁVIE

15.30 utkání kategorie nad 35 let

16.45 utkání kategorie do 35 let

Program pro děti:

Probíhá souběžně od 14.00

Hry, soutěže a zábava pro celé odpoledne, překážková dráha, fotbalové dovednosti, běžecká a rychlostní klání, hrátky s míčem anebo pohyb jen tak- pro zdraví, představení činnosti mladých hasičů, nábor nových členů, jízdy na čtyřkolce, informace o činnosti Fanclubu Sparta pro děti, dárky a suvenýry od Sparty Praha, závěrem překvapení z nebe, po celý den spousta dárků a dobrot.

19.00 slavnostní zakončení akce v Restauraci u Bicana (občerstvení, reprodukovaná hudba)

Po celé odpoledne zajištěno občerstvení v kiosku Salaš.