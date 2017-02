ArtCafé - Will Bernard Trio

WILL BERNARD: to je skvělá kytarová technika, cit pro funky a zemitý soul-jazz, dvě nominace na Grammy a spolupráce mimo jiné s Tomem Waitsem, Herbie Hancockem, Johnem Scofieldem a triem Medeski, Martin & Wood.

Will Bernard (USA) – kytara, Miloš Klápště (CZ) – baskytara/kontrabas, Tomáš Hobzek (CZ) – bicí

Rezervace: jakub.sleis@broumovsko.cz, tel. 734 570 141

Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska