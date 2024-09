Jiří Načeradský - Kabinet sběratele, jenž je součástí výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche, seznamuje návštěvníka se začátky sběratelství Karla Tutsche skrze první sekci ex libris - kolekci drobné účelové grafiky, jejíž logickým pokračováním bylo rozšíření zájmu o volnou grafickou tvorbu. Kabinet sběratele postupně představí jednotlivé autory a jejich práce na papíře, které jsou nepostradatelnou součástí sbírky.

Malíř, grafik, dlouholetý pedagog a čelní představitel nové figurace 60. let, jenž je díky absurdnímu sarkasmu jeho prací spojován také s okruhem české grotesky. Přestože se jeho díla už od dob studií vyznačovala gestickou syrovostí a expresivitou, za každým zdánlivě náhodným tahem se skrývá vědomá a promyšlená strategie. Malba i kresba jsou pro Načeradského hrou, která v průběhu let prošla mnoha poměrně radikálními proměnami: „V každém věku člověk myslí jinak, žije jinak, a tudíž by měl taky jinak malovat…, i když je furt ten samej. Já se nechci poznávat, já se chci překvapovat, alespoň trochu…“. Od roku 1967, kdy v Mánesu vystavil sérii obrazů nahých běžců, nepřestal překvapovat nejen sebe, ale i umělecké kritiky a návštěvníky svých výstav – realistické momentky vystřídaly stylizované stroje, komiksoví Kačeři Donaldi, deformované ženské postavy ale i geometrické krajiny.

Ačkoli Načeradského celoživotním tématem byla interakce mezi mužem a ženou, často plná až brutální erotiky, vzájemného boje, opatrného obcházení, vábení a zničujících intrik, počátkem 90. let obrátil svou pozornost k jednotlivci, k samotnému muži v prostoru univerza.

