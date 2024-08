Hradecká v8 – sraz amerických aut

Co by to bylo za léto bez srazu nablýskaných amerických bouráků, túrujících své motory na sluníčkem rozpáleném asfaltu? Zveme vás na již 17. ročník Hradecké v8, legendárního srazu amerických aut, který se koná ve dnech 16.–18. srpna v areálu parku 360, na letišti v Hradci Králové.

Hradecká v8 přinese bohatý program, ve kterém nebudou chybět:

vyhlídkové lety

zážitkové jízdy

soutěže

miss Hradecká V8

dražba obrazů

hudební kapely a spoustu dalšího...

Vstupné: 350 Kč (děti do 150 cm a VZP vstupné ZDARMA po celý víkend)