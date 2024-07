Antikvariát a knihkupectví Abnormalizace vás zve na akci "Prodej knih ze dvora VI." v Třebověticích 31 (Cerekvice nad Bystřicí).

Prodej knih bude probíhat: - neděle 4. 8. 2024 od 13:00 do 19:00 hod. - pondělí 5. 8. 2024 od 10:00 do 19:00 hod. - úterý 6. 8. 2024 od 10:00 do 19:00 hod. Parkování je možné u obchodu potravin. Přímé vlakové spojení z Jičína a Hradce Králové. V nabídce budou i knihy, které nemáme v našem e-shopu www.abnormalizace.cz. Nově si budete moci zakoupit produkty z Včelařství Štovíček.