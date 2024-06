Staňte se součástí jedinečného hudebně-literárního večera, který se koná u příležitosti 200. výročí narození Bedřicha Smetany a 160. výročí založení společnosti PETROF.

Tento výjimečný koncert propojí romantický zvuk klavíru PETROF s uměleckým přednesem, aby nám přiblížil život a dílo jednoho z největších českých skladatelů. Jitka Čechová, uznávaná česká klavíristka, svým mistrovským přednesem, vnitřní silou i citlivostí k tématu dokáže dokonale vystihnout duši Smetanových opusů. Kromě hudby vás čeká i nezapomenutelný literární zážitek. Herec Vladimír Javorský bude číst z deníků a dopisů Bedřicha Smetany, které odhalí nejen jeho umělecký svět, ale i osobní život plný lásky, bolesti a inspirace.

Zažijte atmosféru 19. století, společně nahlédneme do intimních zákoutí Smetanova života. Pro lepší poznání mistra bude Vladimír Javorský číst z deníků a dopisů, které skladatelovo životní panoráma dokreslují do mnohdy až syrových detailů: čeká nás vůně piva, půvab tance, dvě manželky, šest dětí, švédské putování i krutá nemoc. Oslavme společně 200 let od narození Bedřicha Smetany a 160 let od vzniku firmy PETROF. Přijďte se nechat inspirovat a užít si nezapomenutelný večer plný hudby a literatury.

Zdroj fotky (Tvůj věčně Bedřich“ Jitka Čechová & Vladimír Javorský): Petrof Gallery