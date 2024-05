Juliana Höschlová | Tears for Fears

Tears for Fears je britská synth popová hudební kapela založená v 80. letech minulého století.

Jméno skupiny Tears for Fears je inspirováno tzv. primární terapií, kterou rozvíjel v 70. letech americký psycholog Arthur Janov. Ta je založena na ohledávání potlačených bolestí z dětství, které můžou být příčinou problémů přetrvávajících v dospělosti. „Slzy místo strachu“ pak odkazují k představě, kdy je pláč ozdravným způsobem, jak se zbavit strachu či úzkostí. Aspekt vyrovnávání se s (environmentálním) žalem i skrze apropriaci popových písní je úzce spjat s životem Juliany Höschlové a do její tvorby se propisuje již několik let.

