Tip na výlet o jarních prázdninách v královehradeckém kraji

S tále ne víte kam vyrazit s rodinou či partou přátel o jarní ch prázdnin ách v královehradeckém kraji ?

Máte rádi hračky a vše co k dětství patří? Potom j e tento tip na výlet právě pro vás.

Využijte jedinečnou nabídku otevření M uzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově o jarních pr á zdninách v našem kraji , a to od pondělí 1 9 . 2. 202 4 do pátku 23 . 2. 202 4 od 10 hodin do 16 hodin.

V muzeu se vrátíte zpět v čase a nakoukn e te do minulosti jak své, tak i vašich rodičů, prarodičů i p r aprarodičů.

Naleznete zde unikátní sbírku zahrnující exponáty předválečné doby až po 80. léta minulého století včetně velkého starožitného funkčního kolejiště s mašinkou a vagónky z roku 1913.

V dnešní době sbírka muzea sčítá tisíce hraček a je již takového rozsahu, že patří mezi největší stálou expozici historických a retro hraček v republice.

Velkým lákadlem je stále otevřená expozice betlémů pana Ondřeje Vávry. Celková koncepce expozice betlémů byla změněna a přestavěna, intenzivnější je i doplňující výzdoba, která jistě přidá na atmosféře. Určitě se máte na co těšit.

A POZOR Na všechny dětské návštěvníky čekají zajímavé soutěžní úkoly o malou odměnu.

Nenechte si toto mimořádné otevření ujít a přijeďte si s námi zavzpomínat, zasoutěžit a pokochat se všemi exponáty.

Těšíme se na vás.