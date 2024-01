Můj báječný rozvod

Laskavý příběh o ženě středních let, kterou po desetiletích opustil manžel a která se začíná učit žít sama. Osmnáct rolí na jevišti hraje Eliška Balzerová.

