Poletíme? v Peci pod Sněžkou

Kapela Poletíme? opět zavítá do Pece pod Sněžkou a roztančí vás, fanoušky. Skupina dobře vypadajících mužů hrající original banjo punk future jazz kántry v turbošansonovém duchu. Žádné zvuky nástrojů co neexistují, žádné texty o věcech, co se nestaly, anebo nikdy nestanou. Jemné, přesto vulgární, přízemní, leč nad věcí, smutné, přeci veselé, sladké, přesto hořké. Respekt to Waldemar Matuška, Voskovec a Werich, Jiří Šlitr a Semafor, Ivan Mládek, Divadlo Sklep a Jára Cimrman.

Vstupenky Online předprodej běží. Vstupenky lze zakoupit v prodejních sítích xTicket a Goout. Online předprodej: 350 Kč + poplatek ticketingu Tištěný předprodej: 350 Kč Na místě: 420 Kč Vstupenky na místě budou. Tištěný předprodej: KlonDike music club, kavárna CRAFT coffee, Veselý výlet Pec pod Sněžkou