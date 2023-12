Dámská jízda California Dreams

Je to tady! Dámami dlouho očekávaná akce je tu! CALIFORNIA DREAMS!





Dámy, tento večer je pouze pro vás. Vezměte kolegyně z práce, sousedky a hurá do klubu! Můžete se odvázat, protože co se stane na této akci, to tam také zůstane!

Čeká vás dvouhodinová strhující show striptérů California Dreams, luxusní drinky a zábava pouze pro dámy!

Nespoutaná, všeodhalující show plná svalů z oceli, která díky novému profesionálnímu choreografovi navždy změní vaše vnímání dokonalosti.

Jako vždy se můžete těšit na více než dvouhodinový program. Námořníky ochotné pro vás zemřít, hasiče vrhající se do plamenů vášně, nebo důkladnou policejní prohlídku a mnoho dalších vystoupení.

A všichni Califorňáci tam budou kvůli vám. Pěkné množství uniforem a kostýmů na vypracovaných mužských tělech vás dostane do varu, především v tom okamžiku, kdy odhodí své svršky na zem a budou tančit bez nich.

Čeká vás přes 2 hodiny žhavé, vášnivé a zábavné taneční show za doprovodu známých songů, kterou vám předvedou pořádní borci se svaly jako z ocele.

Zkrátka nebudete vědět, kam se dřív koukat!

Tenhle mejdan si užijeme, protože po vystoupení striptérů vlítne na podium DJ, který se postará o zábavu až do ranních hodin - následovat bude Československý mejdan, takže holky, možná ulovíte některého z Califorňáků

A aby to nebylo líto vašim mužským polovičkám, tak od 21.00 mohou také dorazit a užít si afterparty s vámi.