Je to tu! Benefice pod rouškou komiksu!

Srdečně vás zveme na tradiční benefiční představení společnosti Apropo Jičín, který se koná v sobotu 4. listopadu od 16 hodin v jičínském Masarykově divadle. Kdo by neznal komiksový příběh Jaroslava Foglara, kdo by neznal Rychlé šípy, a kdo by neznal Apropo? Co je vlastně komiks? Komiks je umělecké médium, někdy označováno jako „deváté umění“, ve kterém jsou chronologicky uspořádány takzvané viněty - základní jednotky komiksu - doplněné o bubliny s textem. Dohromady tedy vytvářejí celek, nejčastěji příběh. Právě my jsme organizace s příběhem - v poskytovaných službách, jedinečných obrazech či sekvencích zde probíhají dialogy, mnohdy na různých úrovních, s různými pohledy a zápletkami, pomocí slov, gest, zkrátka verbální i neverbální komunikace. Vždy hledáme řešení, vznikne-li komplikace - vykomunikujeme ji, vznikne-li úsměvná situace - užijeme si ji. Užijte si s námi! S nadsázkou jsme připravili a ztvárnili příběh „Pomalých šípů“, ve kterém nebude chybět zápletka, důvtip, vtip, dobro i záškodnictví. Bude se tančit? Tanec k nám prostě patří.

Zveme na parket tanečníky i netanečníky, fandy Apropa, kteří se zajímají, jak se v Jičíně daří lidem s postižením a rodinám s dítětem s postižením. Přeneste se s námi do komiksového příběhu a podpořte tak život lidí s postižením, kteří mají stejné potřeby jako všichni lidé na zemi. Buďte s námi. Staňte se součástí tradiční, letos dvacáté druhé benefice ve prospěch lidí s postižením. Podpořte nás. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek letošního ročníku bude použit pro snadnější život lidí žijících s postižením. Kdo by se nemohl zúčastnit, ale chtěl by se k benefici přidat, máme připravenou i možnost daru online. Děkujeme. Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka, ve spolupráci s KZMJ. Akce je spolufinancovaná městem Jičín.