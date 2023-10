Mimořádná prodloužená prohlídka pevnosti Stachelberg a okolí

V nově vzniklém Československu je již od samého počátku patrná snaha ze strany německy mluvicího obyvatelstva o spojení s Německem. Vše se zhoršuje po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 a zejména v letech 1936-1938; Německo jasně vyvíjí tlak na sousední státy, kde žije početná německá menšina. V pohraničí působí nacionalistické strany, které se po zákazu jednoduše přejmenují a nadále působí pod jiným názvem. Pro Sudetoněmeckou stranu v obecních volbách v květnu a červnu 1938 hlasuje dokonce 99 procent všech německých voličů.

Koncem září 1937 se začíná na nejohroženějším úseku našich hranic budovat jedna z největších dělostřeleckých pevností v Evropě. Plánuje se konstrukce 12 bunkrů, z nichž 11 má být propojeno hluboko v podzemí chodbami a prostorami o celkové délce 3,5 km, kam by se vešlo až 1000 mužů posádky. Nastává závod s časem, stavební firmy mají na vybetonování pevnosti vskutku krátký termín, pouhé dva roky. Na stavbě proto pracuje 1500 dělníků. V září 1938 situace v pohraničí začíná eskalovat- dochází k povstání sudetských Němců, spousta z nich utíká za hranice. 23. září je vyhlášena mobilizace. Všichni jsou připraveni se bránit.

30. září však přichází zničující úder- mnichovská zrada, nařizující odstoupení pohraničí bez boje. Je nesmírně těžké přesvědčit zoufalé muže, kterým se zhroutil svět, aby opustili pevnost. Předtím ale v podzemí odpálí několik náloží. Podzemní prostory zaplavuje voda. V roce 1958 je sice pevnost zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek, bohužel ale v roce 1966 je do pěchotního srubu uloženo více než sto tun vysoce toxických chemikálií. Pevnost ohrožuje i sousední kamenolom a zdá se, že její zánik je neodvratný. V roce 1988 přichází na pevnost skupina nadšenců, která má za cíl vyklidit jedy, odvodnit podzemní prostory a vytvořit zde vojensko-historickou expozici. V roce 1993 je umožněn vstup prvním návštěvníkům.

Naše exkurze bude rozšířenou verzí prohlídky pevnosti (standardní návštěva trvá cca 45 minut). Komentovaná prohlídka bude vedená RNDr. Miroslavem Kejzlarem. Kapacita 30 osob.

Harmonogram- 10:00-cca 12:30- prohlídka okolí pevnosti.

12:30-13:30- pauza na oběd

13:30-15:00- prohlídka podzemí pevnosti a sousedního řopíku

Prohlídkový úsek je cca 5 km v členitém terénu, při návratu je třeba překonat 180 schodů

Doporučujeme sportovní obuv a vhodné oblečení (v podzemí je cca 8 stupňů). Helmy jsou zde k zapůjčení, podzemí je osvětleno. V areálu budou mobilní toalety a možnost občerstvení. Po domluvě je možné zajistit přespání. Cena 400 Kč jednotné pro všechny věkové kategorie, účast doporučujeme pro děti od 6 let. Parkování v blízkosti areálu pevnosti ( cca 0, 5 km).

Po návštěvě pevnosti je možné navštívit- Pec pod Sněžkou, Galerie minerálů a Safari Park, obojí otevřeno do 18 h (Dvůr Králové nad Labem), Muzeum Podkrkonoší v Trutnově , otevřeno do 17 h, památník bitvy v roce 1866 na návrší Šibeník (naučná stezka vede z trutnovského Krakonošova náměstí).

