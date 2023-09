Ahoj Hanoi!

Koncert pro duševní zdraví se ponese v duchu "kdo netančí, jako by nebyl“. Přijďte si užít koncert kapely Buny Munro and The Avril Lavigne Lovers.

Akci pořádá organizace Péče o duševní zdraví a navazuje na předchozí úspěšné ročníky.

Přijďte se pobavit!