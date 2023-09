Dny evropského dědictví - Královehradecký kraj

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Královéhradecký kraj Bastion X, Bastion IX, Ravelin XIII a Ravelin XIV v pevnosti Josefov 9.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Divadlo Drak - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Historická expozice Josefov - Městské muzeum v Jaroměři 9.9. až 10.9. od 10:30 do 11:30, od 12:00 do 16:00

Královéhradecký kraj Historická expozice muzea - Dobruška 16.9. od 9:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00

Královéhradecký kraj Husův dům - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Husův sbor v Jaroměři 9.9. od 9:00 do 16:00; 10.9. od 9:00 do 16:00

Královéhradecký kraj Chrám sv. Mikuláše - Jaroměř 9.9. od 10:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 16.9. od 9:00 do 15:00

Královéhradecký kraj Městské muzeum - Wenkův dům - Jaroměř 9.9. až 10.9. od 10:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Muzeum magie - Jaroměř 9.9. až 10.9. od 10:00 do 16:00

Královéhradecký kraj Pevnost Josefov - Bastion I a podzemí - Jaroměř - Josefov 9.9. až 10.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Pevnostní kovárna Josefov - Jaroměř 9.9. až 10.9. od 9:00 do 16:00

Královéhradecký kraj Restaurační pavilon v Jiráskových sadech - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Společenský dům YMCA - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Střední průmyslová škola stavební - Hradec Králové 16.9. od 9:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Umělecká kolonie Bastion IV - Jaroměř 9.9. od 10:00 do 17:00

Královéhradecký kraj Železniční muzeum Výtopna Jaroměř 9.9. od 9:00 do 16:00

