koncert Ahoj Hanoi!

Že hudba léčí duši je nad slunce jasné. Již poněkolikáté se tomu můžete přesvědčit v Jičíně při akci konané místním střediskem Péče o duševní zdraví.

Přijďte na koncert kapely, která si říká Buny Munro and The Avril Lavigne Lovers. Závěr dne pro duševní zdraví se ponese v duchu "kdo netančí, jako by nebyl“.