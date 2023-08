Skupina Mig 21, která sama sebe nazývá „chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5 – Smíchova”, chystá klubové turné! Na něm představí i zbrusu novou píseň!

Po dvou unikátních, vyprodaných koncertech ve Forum Karlín a letních open-airech, se kapela vrací do ověřených a všemi milovaných klubů, kde si bude se svými fanoušky opět co nejblíž! Pomalu si dýchat z úst do úst, prostě těsně vedle sebe, jak také zpívají v textu jedné ze svých písní.

„Neskutečně se těšíme, osaháme si nové prostory, ve kterých jsme nikdy nehráli, ale zároveň se se svými fanoušky potkáme v našich, už téměř domáckých, klubech! Ta intimita klubů nám dodává energii!“ podotýká zpěvák Jiří Macháček.

