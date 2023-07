Dlina Volny (BY) + Noví Lidé

Dark disco / synth-popové trio z běloruského Minsku navazuje na aktuální postpunkovou vlnu a svůje kořeny v popové kultuře a brutalistní architektuře z počátku 80. let označuje jako brut-pop.

Dlina Volny využívají motorické rytmiky, zvuku vintage syntezátorů a post-punkových basových linek, aby definovali svoji vizi zvuku nové vlny. Ač jsou původem z východu Evropy, pevně dlí v katalogu prestižního amerického labelu Italian Do It Better, mj. domova Chromatics, Zola Jesus a mnohých dalších, na kterém v roce 2021 vydali svoji druhou desku Dazed. Jejich tvorba tak logicky patří temnému, atmosférickém disku s dominancí syntezátorů, basové linky a patřičně chladnému vokálu.

https://dlinavolny.bandcamp.com/

Královehradecké duo s charakteristické spojením syntezátorů, elektrické kytary a zapamatovatelného hlubokého zpěvu tvoří zpěvák a kytarista Mejra Šlejhar a hudební producent René Tomaides . Noví Lidé se prezentují temnou elektronikou s přesahem do post-punku a dark wave. Od roku 2013 vydali dvě řadová alba. Světlo a stín (2017) a Kruh (2020) na jejich výsledné zvukové podobě se podílel Moimir Papalescu. Koncerty Nových Lidí jsou vždy spojeny s neoddělitelnou vizuální částí, projekcí, kterou jim tvoří VJ Krajta.

https://novilide.bandcamp.com