Theatrum mundi Kuks

Vstupte do Divadla světa! Je to loutkový svět Braunových soch, je to svět šporkovských vášní, je to svět baroka, je to váš svět! Projděte si panoptikum života v sedmi zastaveních a rozhodněte se, na které misce vah stojíte! Dobro či zlo, víra či kacířství, ráj nebo peklo? Memento mori!

Audiovizuální projekt Veroniky Poldauf Riedlbauchové, Jana Čtvrtníka a Jiřího Nachlingera.

Prohlídky jsou v pátek, sobotu a v neděli od 11 – 17 h. Na prohlídku doporučujeme se předem rezervovat.