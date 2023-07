Mapy a plány můžou mít různé podoby. V depozitářích Muzea Náchodska se nachází celá řada regionálních, republikových i celosvětových map a my jsme se rozhodli je nyní z depozitářů vytáhnout a dát vám možnost se na ně podívat.

Až do 1. října si je můžete prohlédnout ve výstavních prostorách Broučkova domu (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě v rámci běžné otevírací doby. A aby pro vás byla návštěva atraktivnější, tak kromě map uvidíte také zeměměřičské předměty a další věci, které s mapováním souvisejí. Poslechnout si můžete také audionahrávku části deníku Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.

Otevírací doba:

Květen, červen, září, říjen: úterý až neděle od 9 do 12 a od 13 do 17

Červenec a srpen: denně od 9 do 12 a od 13 do 17

VÍCE INFORMACÍ ZDE