Srdečně Vás zveme k nám do Sekeřic do krásného prostředí venkovního kulturního areálu "U lesa" na Bleší trhy. U nás můžete prodat i nakoupit vše od A do Z za velmi příznivé ceny. Vstupné i parkování zdarma, občerstvení zajištěno. Rádi uvítáme prodejce i kupující.