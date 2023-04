Festival přítomnosti v přírodě

Zažijte s námi festival plný všímavosti, pohybu, ralaxace, reativity v bezprostředném prostředí nádherných Adršpasko-Teplických skal. Přiďte zpomalit a konečně ucitit, co ano a co ne. Sebrat odvahu a začít dělat věci jinak, plně a všímavě. Na našem festivalu si odpočinete, zpomalíte zrychlené myšlenky, zredukujete stres a napětí a položíte se do přítomného okamžiku v nádherné přírodě.

Můžete se těšit i na výborné veganské jídlo a večerný koncert fenomenálneho muzikanta Maoka.