Jazz z jiného kontinentu „Or Bareket Quartet“

Jeden z nejvýraznějších hudebníků své generace v New Yorku usazený izraelský kontrabasista, skladatel a pedagog Or Bareket v současné době koncertuje po celém světě s repertoárem alba „Sahar“. Or Bareket se bezpochyby začíná řadit k nejzajímavějším izraelským či spíše kosmopolitním jazzovým kontrabasistům a skladatelům dneška. Se svým americkým kvartetem představí 26. dubna 2023 v kulturním centru PETROF Gallery repertoár zdařilého alba Sahar.