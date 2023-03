Piccolominská slavnost

Druhou červencovou sobotu nabídne náchodský zámek celodenní program s piccolominskou tématikou.

Společně tak zavzpomínáme na svérázného válečníka Ottavia Piccolominiho - např. šermířským vystoupením či dobovým vojenským výcvikem a hudbou. Zvídavé návštěvníky s historickými zbraněmi seznámí puškař Miloš Skrbek. O Vaše hladové žaludky a lačné chuťové pohárky se postará dobová krmě z Kuchyně U Ryby a tu pravou atmosféru třicetileté války dokreslí i dobová řemesla. Suvenýry z výletu na Náchod pak můžete pořídit u stánkařů na zámeckých nádvořích.

A samozřejmě nemohou chybět kostýmované prohlídky piccolominských interiérů!

V rámci Piccolominské slavnosti bude v sobotu 8. 7. 2023 přístupný pouze I. okruh - Zámek za Piccolominiů - a to s kostýmovanými průvodci. Zámek za Schaumburgů a Zámek hravě bude 8. 7. 2023 uzavřen. Vstup do areálu je zpoplatněn (platba pouze v hotovosti).

Kostýmované prohlídky v zámku: 140 Kč/základní; 110 Kč/senioři 65+, mládež do 25 let, držitel průkazu ZTP a ZTP/P; 40 Kč/děti od 6 do 18 let; zdarma děti do 6 let

Vstupné do areálu zámku (včetně vstupu na věž): 50 Kč/jednotné; děti do 6 let zdarma

