Den princezen na zámku Karlova Koruna

Festival Den princezen zve malé i velké návštěvníky do říše pohádek. Zámek Karlova Koruna bude 17. června 2023 hostit akci plnou zábavy, hudby a pohádkových postav.

Rodinná akce Den princezen a rytířů je věnovaná českým pohádkám, princeznám a rytířským soubojům. Jeden z nejkrásnějších českých zámků Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, kde se mj. natáčela pohádka O vánoční hvězdě, bude 16. června 2023 hostit pohádkový svět s pestrým programem plným kouzel, her a fantazie. Celou akcí, která začíná již od 10 hodin, provedou princezny a princové v čele s herečkou Sabinou Laurinovou. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení Míši Tomešové, která propůjčila hlas disneyovské princezně Vaianě, do světa fantazie vás vtáhnou poníci My Little Pony nebo panenky L.O.L. Surprise! Na festival opět zavítá herečka Dana Morávková, která sama ztvárnila několik filmových princezen, a také Miroslav Šimůnek, kterého známe především jako Honzu z pohádky Z pekla štěstí. Malí princové se mohou těšit na rytířské souboje nebo na interaktivní zónu Minecraft. Nebude chybět ani princeznovský bál, v rámci něhož zazní nejznámější písničky z českých i zahraničních filmových pohádek, hudební show s prasátky Pigy a Lily, sladké hudební představení Mlsotkové, písničky od Culinky nebo veselého tria Princezna Áňa, Pó a Pes a vystoupení kouzelníků Pavla Kožíška či Jakuba Koutského.

Neméně pestrý bude i doprovodný program, v rámci něhož vás čeká pohádková stezka s řadou kreativních, akčních a tematických dílniček inspirovaných např. pohádkou Ledové království či Spiderman, kouzelný strom s hádankami, půjčovna šatiček a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani stánky s vynikajícím občerstvením nebo suvenýry.

Hlavní i doprovodný program proběhne v zámecké zahradě od 10 do 18 hodin.

Podrobné informace o akci a vstupenky najdete na www.denprincezen.cz a na sociálních sítích Den princezen.

FB: https://www.facebook.com/DenPrincezen

IG: https://www.instagram.com/denprincezen/