Finsko - nejšťastnější země světa - Tomáš Hájek

Nekonečné lesy a jezera vám vlezou na mozek... Pročistí ho!

Lesy a jezera, kam dohlédnete, to je typická krajina jižního Finska. Finsko je nejzalesněnější zemí Evropy, takže kde jinde si v lese dokonale vyčistit hlavu než právě ve Finsku? A to v jakémkoliv ročním období! Čistá příroda jistě přispívá k tomu, že Finové jsou dnes prý nejšťastnějším národem na světě. Čím to je? A čím nám Finové mohou být vzorem?