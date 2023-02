MYDY & The Atavists v Potštejně !! /// Koncerty na Fenetře se již pomalu stávají tradicí, a tak pro Vás opět na léto jeden chystáme. Letos opět malinko změníme hudební styl, ale pořád budeme držet laťku hodně vysoko! Pokud je Vám blízká velkolepost glam kapel z 80. let a současná elektronická hudba, pak byste rozhodně neměli chybět na koncertě glamtronických MYDY v čele s úchvatnou Dutches of Glamtronic Žofkou! Tahle kapela působí na scéně už více, jak 10 let a za tu dobu mají na kontě 5 studiových alb a nespočet koncertů na tuzemské a hlavně i zahraniční scéně! Jsou teprve druhou českou kapelou, která si zahrála na legendárním festivalu Glastonbury. Dále odehráli shows třeba na Szigetu, Fusion, Rock for People nebo Colours. The Atavists už na české scéně také není třeba představovat! Čtyřčlenná surf-stoner partička z Hradce Králové nám na konec večera pěkně zamotá hlavy! Jejich tři studiovky si rychle našly svoje fanoušky a i díky nim tak má kapela na kontě dva Anděly z roku 2019 za Objev roku a Nejlepší album v kategorii rock. /// Předprodej vstupenek na: https://goout.net/cs/listky/mydy+the-atavists/rtjr/

Vstupenky budou k dispozici i na místě. /// Ke skvělému koncertu patří i skvělé pivo a přesně takové Vám nabídneme! Těšte se na našeho Hektora, světlé výčepní, dále některého ze zástupců našich ale a narazíme i nějaký ten speciál. Pro šoféry bude točená bezovka nebo naše nealko IPA! A k jídlu? O Vaše hlady a chutě se tradičně postará pan Kesler, který bude grilovat kýtu... /// Na koncert MYDY a The Atavists navazuje sobotní pivovarský den CLOCK/DAY taktéž na Fenetře.