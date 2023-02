Expediční kamera Hradec Králové 2023

Objevujme... Poznávejme… Žijme! Kam až můžeme na lodi doplout? Kam až můžeme vylézt? Kde jsou naše hranice? Přemýšlejme o tom na Expediční kameře 2023. Zažijte 150 minut inspirace v rámci cestovatelských a expedičních filmů. Madagaskar - ostrov duchů a kouzel Rok: 2019 Délka: 46 min Země původu: Česko Režie: Daniel Mackerle Dokument zachycuje pátrání po údajné záhadné bytosti jménem kalanoro, žijící v odlehlých místech ostrova Madagaskar. Tento tvor má podle domorodců magickou moc, nadpřirozenou sílu a telepatické schopnosti. Obyvatelé Madagaskaru v něj věří a mají k němu velký respekt. Členové expedice se zúčastní několika obřadů, tak zvané tromby, na vyvolávání této chlupaté, asi metr vysoké bytosti. Dovolená na Baffinově ostrově Rok: 2022 Délka: 12 min Země původu: Kanada Režie: Erik Boomer, Sarah McNair-Landry Hledáte romantickou dovolenou? Zkuste Baffinův ostrov! Pamatujte: expedice je to samé jako dovolená, záleží jen na vašem přístupu. Erik Boomer a Sarah McNair-Landry se ve filmu vydávají na odvážnou 45 denní expedici na odlehlý Baffinův ostrov, aby hledali skály, na které by se dalo vylézt a neprozkoumané řeky, které by se daly sjet. Vznešená Rok: 2022 Délka: 15 min Země původu: USA Režie: Eddie Bauer Efektivní komunikace je výzva, které čelí každý horolezec. Je to sport, který vyžaduje intenzivní soustředění, spolupráci a překonání strachu. Pro neslyšící horolezkyni Sonyu Wilson jsou komunikace a komunita životně důležitými. Elevated je neverbální film sdílející Sonyinu zkušenost neslyšící ženy a horolezkyně pracující na překlenutí propasti mezi neslyšícími komunitami a outdoorovým průmyslem. Strážci údolí sopky Tupungato Rok: 2022 Délka: 20 min Země původu: Chile Režie: Patricio Goycoolea Film ukazuje neuvěřitelný výstup a sestup nejvyšší hory centrálního Chile na kole. Sopka Tupungato (6 570 m n. m.) je vzdálená jen 80 km od hlavního města Santiago de Chile, ale z důvodu špatné dostupnosti se toho o ní moc neví. Nejdelší svatební cesta? Rok: 2021 Země původu: ČR Délka: 25 min Režie: Peggy Marvanová a Adam Záviška Mladí dobrodruzi Peggy Marvanová a Adam Záviška o sobě mluví jako o normálních lidech, kteří prostě jen jdou za svými sny. Tímto způsobem si už na své konto stihli přidat takové úsěchy, jako třeba vítězství na slavném závodě Tour Divide (4500 km) nebo světové prvenství na zimní polární výzvě Lapland Extreme Challenge. Jejich motto zní “veliký cíl dává životu velký smysl.”