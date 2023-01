Ples hkfree.org 2023

Srdečně zveme všechny své členy, sympatizanty i jejich kamarády nebo náhodné kolemjdoucí na již osmý reprezentační ples hkfree.org, který se uskuteční v sobotu 25. února 2023 v KD Střelnice v Hradci Králové. K tanci zahraje královéhradecká kapela Blue Band (http://www.blueband-hk.cz/) a v malém sále se bude o zábavu starat DJ Pavel Ferbas. Samozřejmostí bude bohatá tombola, jejíž výtěžek věnujeme na dobročinné účely.

Vstupenky jsou od 1.12.2022, 10:00 k zakoupení v prodejní síti Ticketstream. Dotazy ohledně plesu směřujte na ples@hkfree.org. Proud to be in HKfree!