Vyrazte za nevšedními zážitky na Skialpujfest 2023

Pec pod Sněžkou | V termínu od 19. – 22. ledna 2023 se horské středisko Pec pod Sněžkou promění v centrum skialpinismu. Festival Skialpujfest je určen úplně pro každého, a tak nezáleží na tom, jestli s tímto sportem teprve začínáte, nebo už jste zkušení skialpinisté. Nabitý program nabídne celodenní workshopy s respektovanými a zkušenými horskými vůdci, odborné přednášky, testy vybavení, společné výlety nebo Noc tuleních pásů, což je největší skialpový závod v Česku. Jako partner této akce připravil INTERSPORT Pec pro své zákazníky 25% slevu na skialpové vybavení, a to pouze v termínu konání festivalu.

V kouzelné atmosféře krkonošských chat vám své znalosti předají skuteční odborníci, jako je třeba Radoslav Groh, Peter Purda, Ondřej Novák nebo Milan „Piso“ Pisarčík a mnoho dalších. Během přednášek se dozvíte o skialpech vše pro to, abyste si tento sport mohli užívat plnými doušky. Školitelé vás zasvětí třeba do problematiky skialpinistické výbavy, zásad plánování túry, první pomoci v lavinovém závalu a dalších témat souvisejících s pohybem v horách. Vrcholem celého festivalu bude Noc tuleních pásů. To je největší skialpový závod v České republice, který navíc probíhá po setmění, což dodává celému soutěžení neopakovatelnou atmosféru. Pokud si na závod netroufáte, můžete se připojit k Ondřeji Moravcovi a Jiřímu Langmajerovi, kteří vás vezmou na pohodovou procházku po nočních Krkonoších.

