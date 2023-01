Mimořádné otevření muzea hraček Stuchlíkovi

Nestihli jste nás navštívit před vánoci? A nevíte co s dětmi o jarních prázdninách? Co zkusit návštěvu muzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově? Využijte jedinečnou nabídku otevření muzea hraček Stuchlíkovi od pondělí 13. 2. 2023 do soboty 18. 2. 2023 od 10 hodin do 16 hodin .

Toto muzeum najdete v bývalém areálu Jabloneckých skláren u koupaliště v Novém Bydžově, ulice U Mlýna 1437.

Neváhejte a přijeďte si s námi zavzpomínat, zasoutěžit a pokochat se všemi exponáty. Sbírka se neustále rozrůstá a nabývá nevídaných rozměrů, aktuálně jsou k představení panenky googly a panenky firmy Gebruder Heubach, vyrobené v Německu kolem roku 1910. Ale to není vše. Pro návštěvníky je připraveno mnoho lahůdek.

Velkým lákadlem je stále otevřená expozice betlémů pana Ondřeje Vávry. Celková koncepce expozice betlémů byla změněna a přestavěna, intenzivnější je i doplňující výzdoba, která jistě přidá na atmosféře. Určitě se máte na co těšit.

A POZOR Na všechny dětské návštěvníky čekají zajímavé soutěžní úkoly o malou odměnu.

Nenechte si toto mimořádné otevření ujít.

Těšíme se na vás.