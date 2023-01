Festival Cyklocestování

Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o "cyklocestování" a cykloturistice. Tato nevšední akce je určena nejen pro všechny "cyklocestovatele", kteří vyrážejí na své cesty po světě s kolem, ale i pro všechny příznivce nenáročné cykloturistiky, cestování a pohybu v přírodě. Těšit se můžeme na plno dobrodružství, sportovní výkony a plno krásných záběrů. Samozřejmostí je fajn nálada.



Hlavním programem bude projekce extrémního ultrabikera Honzy Kopky o jeho extrémních výkonech na kole v zasněžené Aljašce. Za tahák festivalu lze určitě považovat projekci nepřekonatelného Dana Polmana, o jeho dálkových cyklovýkonech. Pro milovníky rakouských cyklostezek je tu pak beseda Martina Stillera, který roky v této alpské zemi žil, pracoval a cyklocestoval.



O zážitky nebude nouze ani v besedě hyperaktivní holky Veroniky Jiřičkové, která absolvovala zajímavou cestu na koloběžce po Islandu. Velmi zajímavé bude také povídání Tomáše Zaplatílka o horské Gruzii. Tradičně nesmí chybět rodina Vackova, která vás vezme na kolech do Austrálie.



Fajnovým oživením a třešničkou na dortu bude koncert písničkáře-cykloturisty Honzy Řepky a jeho kapely Bájsykl Band. Je tedy na co se těšit. Tak se stavte.



Festival pořádá spolek Cyklocestovatelé za významné podpory města Hradce Králové.



SOBOTA 25. 2. 2023 - HRADEC KRÁLOVÉ, Adalbertinum, Československé armády 300/22



Blok A:

09:00 - 10:00 Tomás Zaplatílek - "Cesta čaje a piva aneb z Gruzie domů"

10:15 - 11:30 Černobyl na kolečkách - FILM A BESEDA SE ČLENY EXPEDICE



Obědová přestávka - zveme Vás do blízké restaurace Kobyla (www.kobylahradec.cz)



Blok B:

12:15 - 13:30 Dan Polman - "Race Across America"

13:45 - 14:15 Martin Stiller - "Do Bosny na zmrzlinu"



Blok C:

14:45 - 15:45 Veronika Jiřičková - "1000 km s koloběžkou po Islandu"

16:00 - 17:15 Vackovi - "Ze Sydney k obratníku Kozoroha"



Blok D:

17:45 - 18:45 Stillerovi - "Rakouské cyklostezky - Enns a Ybbs"

19:00 - 20:15 Jan Kopka - "Ve spárech Aljašky" - HLAVNÍ HOST

20:30 - 22:00 Jan Řepka & Bájsykl Band - KONCERT



Podrobnější informace naleznete na: www.cyklocestovani.cz nebo na facebooku: Cyklocestování



Vstupné:

sobota - celodenní - 300,- Kč



Děti do 10 let - zdarma, bez nutnosti zakoupení vstupenky ( bez nároku na sedadlo v případě plného sálu )

Celodenní vstupenky si můžete rezervovat on-line, nebo v TIC Eliščině nábřeží.