Betlémské světlo - Opočno

Betlémské světlo 2022

Také letos přivezou skauti do Opočna betlémské světlo. Přijít si pro něj můžete 17. prosince od 15:30 do 16:30 k hasičské zbrojnici, od 19. do 22. prosince do informačního centra nebo v době mší i do děkanského kostela.

