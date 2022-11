SKIALPUJFEST A NOC TULENÍCH PÁSŮ V lednu v Peci pod Sněžkou proběhne již druhý ročník skialpového festivalu PEC POD SNĚŽKOU – Předposlední lednový víkend od 19. do 22. ledna by si měl do diáře zapsat každý skialpový nadšenec. V Peci pod Sněžkou proběhne druhý ročník SkialpujFESTu, jediného skialpového festivalu v Čechách.

Čtyřdenní setkání skialpinistů nabídne odborné přednášky, workshopy, testování vybavení, výlety po Krkonoších i legendární noční závod Noc Tuleních pásů. SkialpujFEST je čtyřdenní svátek všech skialpinistů, milovníků hor a panenských sjezdů v neoficiálním centru tohoto sportu u nás Peci pod Sněžkou. V rámci programu se přes den účastníte nabitých workshopů, v nichž si můžete osahat základy skialpinismu, vyzkoušet práci s lavinovými vyhledávači nebo se zdokonalit v lyžařské technice. Večer se pak zkušení skialpinisté a profesionálové chopí mikrofonů a v rámci bloků odborných přednášek poodhalí část svých praktických znalostí nebo se podělí o zážitky ze zajímavých cest v atraktivních skialpových destinacích. Těšit se můžete třeba na Alenu Zárybnickou, která poradí, jak se orientovat v horském počasí, horského záchranáře Martina Honzíka, Kláru Kolouchovou a další. Mára Holeček s Radoslavem Grohem vás vezmou po stopách svých osmitisícových dobrodružství, olympionik Ondra Moravec zase prozradí pár oblíbených skialpových tras východních Krkonoš. V sobotu večer si můžete nasadit čelovky, obout závodní lyže a postavit se na start největšího skialpového závodu v Čechách Noci Tuleních pásů nebo si jen udělat noční procházku s Jiřím Langmajerem po krkonošských pláních na svařák. Skialpování je krásný a náročný sport, který zažil v posledních letech obrovský boom. Zlákalo i vás, i když jste ještě neměli odvahu ho vyzkoušet? Nebo jste již ostřílený skialpinista, co touží potkat nové parťáky nebo získat pár dalších zkušeností?

SkialpujFEST se přizpůsobí všem. Tvoříte si ho totiž přímo na míru. Přesně tak, jak chcete. Na přednášku na horskou chatu „Možnost sestavit si program podle vašich schopností, zkušeností a chuti byla od začátku jednou se základních myšlenek SkialpujFESTu. Každý máme jiné zkušenosti, jinou výkonnost a také jiné preference. Někdo chce o festivalovém víkendu běhat z workshopu na přednášku a zpět, jiný se chce jen zastavit s přáteli a prostě pobýt,“ říká horský vůdce a jeden z jeho zakladatelů Branislav Adamec. „Novinkou je, že posouváme workshopy a přednášky hlouběji do hor, na horské chaty a chalupy, mezi kterými se budete muset přesouvat jak jinak než na skialpových lyžích. Při registraci na festival si z progamu vyberete místa a témata, která vás zajímají, a pak už se jen budete starat o to, abyste v daný čas s pásy na nohou došli tam, kam máte,“ dodává. V rámci SkialpujFESTu se zkrátka můžete zdokonalit ve všech aspektech skialpu, otestovat skialpové vybavení od všech předních skiapových značek (Atomic, Dynafit, Fischer, Salomon a dalších), trochu se unavit na čerstvém vzduchu v zasněžených Krkonoších a hlavně užít si program s lidmi, kteří jedou takříkajíc na stejné vlně.