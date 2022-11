Cold Cold Nights + Tamara

Cold Cold Nights křtí novou desku Ten Years Later. V rámci turné s nimi vystoupí kvintet Tamara.

Cold Cold Nights se pohybují na nezávislé scéně od roku 2015. Kapela vznikla kolem Jakuba Jiráska, dříve známého pod pseudonymem “J”. Debutová deska (The) Last Summer sklidila pozitivní ohlasy jak ze strany hudebních publicistů, tak ze strany publika. Vysloužila si také nominace na ceny Anděl a Apollo. Cold Cold Nights se vždy řadili mezi jedny z koncertně nejaktivnějších kapel. Odehráli desítky až stovky koncertů včetně destinací napříč Evropou od Francie po Bosnu. Druhá deska Ten Years Later vychází začátkem listopadu pod hlavičkou DIY labelu Black Pear Label.

https://coldcoldnights.bandcamp.com/albu...

Pětice Tamara na sebe výrazně upozornila na jaře 2020. Debutové album Anderson vydali však až letos. Nahrávka zachycuje nadšení i zklamání z přátelství a rodinných vztahů, neopětovaných či vyčpělých lásek. „Anderson vychází z potřeby zachytit efemérnost pocitů zdrcení či přehnané radosti zažívaných v každodenním životě. V textech se vynořuje i pocit bezmoci z nemožnosti ovlivnit fungování světa, který se objevuje na pozadí komentářů k všedním banalitám“.

https://tamara.bandcamp.com/track/led